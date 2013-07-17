حملة “إمنع معونة” بكفر الشيخ تجمع 7 آلاف توقيع لرفض المعونة



> أعلن أشرف القن منسق حملة ” أمنع معونة ” بكفرالشيخ، أن عدد استمارات حملة امنه معونة وصل ل 7آلاف توقيع منذ بدء الحملة من عشرة أيام في كفرالشيخ ، لرفض مواطني المحافظة المعونة الأمريكية .

كما أعلن منسق الحملة بتسليم تلك الأستمارات التي تم جمعها ، إلي الإدارة المركزية بالقاهرة، أثناء عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالحملة وفروعها ومكاتبها التنفيذية في المحافظات ، لتأييد الجيش ودعمه من أفراد الحملة، وكذلك للإعلان عن تفاصيل بداية الحملة وما وصلت إليه من نتائج في المحافظاتة حتى الآن .

وأوضح القن المكتب التنفيذي لحملة امنع معونة بكفرالشيخ، قرر تنظيم مؤتمر صحفي علي مستوي عالي في آواخر شهر رمضان الحالي، يتم خلاله توجيه الدعوه لشخصيات سياسية وإعلامية لحضور هذا المؤتمر، مثل حمدي الفخراني، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والإعلامية أماني الخياط، مع إقامة حفل إفطار جماعي لمن تم توجيه الدعوة لهم لحضور هذا المؤتمر .

وأشار القن، إن هناك إقبالاً شديداً للغاية من المواطنين في التوقيع علي استمارات أمنع معونة، كما نتلقى يوميا اتصالات عديدة من مواطنين يطلبون خلالها التطوع للعمل ضمن أعضاء فريق الحملة.