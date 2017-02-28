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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-2-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-2-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في  في تحديد  الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥١.٣٠٩٨ ٥١.٤٥٦٢ 02/28 7:30 ص
دينار بحريني ٤١.٥٦٥ ٤١.٦٧٤٦ 02/28 7:30 ص
ريال عماني ٤٠.٧٠١٣ ٤٠.٨٠٩٧ 02/28 7:30 ص
ريال قطري ٤.٣٠٣٥ ٤.٣١٤٩ 02/28 7:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٢٦٦٣ ٤.٢٧٨٤ 02/28 7:30 ص
ريال سعودي ٤.١٧٨٣ ٤.١٨٩٨ 02/28 7:30 ص
دينار أردني ٢٢.١١٧١ ٢٢.١٧٦٦ 02/28 7:30 ص
كرون دنماركي ٢.٢٢٤٣ ٢.٢٣٥١ 02/28 7:30 ص
جنيه إسترليني ١٩.٤١٩٨ ١٩.٦١٥ 02/28 7:30 ص
يورو ١٦.٥٣٥ ١٦.٦١٥٦ 02/28 7:30 ص
دولار أمريكي ١٥.٦٧ ١٥.٧٢ 02/28 7:30 ص
فرنك سويسري ١٥.٥٣١٨ ١٥.٦١٣٨ 02/28 7:30 ص
ين ياباني ١٣.٩٥ ١٤.٠٣٧٥ 02/28 7:30 ص
دولار استرالي ١٢.٠٠٩٥ ١٢.١٠٩٣ 02/28 7:30 ص
دولار كندي ١١.٩٤١٨ ١١.٩٩٩٥ 02/28 7:30 ص
كرون نرويجي ١.٨٦٨٩ ١.٨٧٩٥ 02/28 7:30 ص
كرون سويدي ١.٧٣٢٣ ١.٧٤٠١ 02/28 7:30 ص

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