أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥١.٣٠٩٨
|٥١.٤٥٦٢
|02/28 7:30 ص
|دينار بحريني
|٤١.٥٦٥
|٤١.٦٧٤٦
|02/28 7:30 ص
|ريال عماني
|٤٠.٧٠١٣
|٤٠.٨٠٩٧
|02/28 7:30 ص
|ريال قطري
|٤.٣٠٣٥
|٤.٣١٤٩
|02/28 7:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٢٦٦٣
|٤.٢٧٨٤
|02/28 7:30 ص
|ريال سعودي
|٤.١٧٨٣
|٤.١٨٩٨
|02/28 7:30 ص
|دينار أردني
|٢٢.١١٧١
|٢٢.١٧٦٦
|02/28 7:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٢٤٣
|٢.٢٣٥١
|02/28 7:30 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٤١٩٨
|١٩.٦١٥
|02/28 7:30 ص
|يورو
|١٦.٥٣٥
|١٦.٦١٥٦
|02/28 7:30 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٦٧
|١٥.٧٢
|02/28 7:30 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٥٣١٨
|١٥.٦١٣٨
|02/28 7:30 ص
|ين ياباني
|١٣.٩٥
|١٤.٠٣٧٥
|02/28 7:30 ص
|دولار استرالي
|١٢.٠٠٩٥
|١٢.١٠٩٣
|02/28 7:30 ص
|دولار كندي
|١١.٩٤١٨
|١١.٩٩٩٥
|02/28 7:30 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٦٨٩
|١.٨٧٩٥
|02/28 7:30 ص
|كرون سويدي
|١.٧٣٢٣
|١.٧٤٠١
|02/28 7:30 ص