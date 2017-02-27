شيماء مصطفى

الكوب المعجزه الذى يقضى على الم المفاصل خلال ساعات فقط من استخدامه اقوى من جميع الادويه جربيه وشاهدى الفرق المذهل !



من أقوى ما يتعرض له الإنسان من الألأم،

هي ألألأم المفاصل والتي تنتج لعدة أسباب كثيرة منها:-

• تعرض الإنسان للإصابة بالجراثيم، والميكروبات التي تجعل الإنسان يتعرض لتلك الألأم.

• تعرض الإنسان للإصابة بخشونة المفاصل.

• تأثر الإنسان بالعوامل الوراثية.

• التقدم في السن.

• حدوث التغيرات الهرمونية في جسم المرأة لأنها تمر بفترات حرجة تتأثر بها، مثل الحمل، الولادة، الرضاعة.

• افتقار الجسم للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان. • الإصابة بالسمنة والوزن الزائد. ويظهر على الإنسان المصاب بألم المفاصل بأعراض حادة تجعله يشعر بألم الشديد، ومنها:-

• الشعور بالغثيان.

• تنميل في اليدين أثناء النوم.

• شعور المصاب بالقشعريرة.

ألم في المفاصل والأطراف وخاصة في الشتاء، والبرد.

• ألم في الكتفين.

• قلة مرونة الأطراف.

• حدث تورم وانتفاخ في المفاصل والكتفين.



الشعور بألم حاد في المفاصل والعظام عموما. ولكن لكي يتجنب الإنسان المصاب بتلك الأعراض الحادة، يلجأ إلي تناول الأدوية والعقاقير الطبية التي تجعله يشعر بألم في المعدة، ولكن تم الوصول إلي مشروب يقضي على تلك الألأم نهائيا، في 5 أيام فقط، وبمكونات بسيطة، وموجودة في كل منزل. مكونات المشروب هي:-

• كوب واحد من دقيق الشوفان.

• عدد 2 كوب من الماء.

• عدد 2 كوب من قطع الأناناس.

• كوب واحد من عصير البرتقال.

• عصا واحدة من القرفة الخشب. • ملعقة طعام واحدة من العسل الطبيعي. • 50 جرام من اللوز الخام. طريقة إعداد ذلك المشروب كالتالي:-

• قومي بوضع مقلاة على النار، وضعي فيها الماء والشوفان لعدة دقائق.

• ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد.

• قومي بصب ذلك الخليط في الخلاط الكهربائي مع إضافة باقي المكونات.

قومي بتناول ذلك المشروب بانتظام على مدار 5 أيام متتالية، وستلاحظين أن الألم بدأ أن يزول ويختفي شيئا فشيئا. " بعض من المكونات الطبيعية استطاعت أن تتغلب على العقاقير الطبيعة، سارعي في تجربة ذلك المشروب الذي نجح بشاهدة الجميع جربيه الآن".



شبكةعيونالإخبارية

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