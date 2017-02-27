كلمات مليئة بالحزن والأسى نجل الفنان محمد شرف يتحدث لأول مرة عن حالة والده بعد تدهورها

شيماء مصطفى

كشف هشام محمد شرف ابن الفنان محمد شرف عن حالة والده الصحية بعد أن تدهورت بشكل كبير بالأيام السابقة وقال هشام أن حالة والده حرجة للغاية وأن قلبه مجهد جدا وعضلة القلب تعمل بنسبة ضئيله جدا وهي 26% وهو يتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى البدراوي في سيدي جابر بالإسكندرية .

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد شرف.

أضاف نجل محمد شرف أن والده بحاجة الي إجراء عملية جراحية في القلب عبارة عن جهاز يتم تركيبة ويعمل على تنظيم نبضات القلب ويقوي عضلته مشيرا أن تكاليف العملية كبيرة جدا وتحتاج الى مبلغ مالى كبير وحتى الآن نعمل بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية وبالتعاون مع نقيبها الدكتور أشرف زكي فيما إذا كانت الجراحة ستجرى بأحد المستشفيات المتخصصة بجراحة القلب بالأسكندرية بمسشفى ICC .

أو سيتم إجرائها في مستشفى القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة موضحا أن لايوجد الا يومين على تحديد المكان ويذكر أن الفنان محمد شرف تعرض لوعكة صحية شديدة أمس بمنزله بالأسكندرية وتم نقله الي المستشفى داخل غرفة العناية والجدير بالذكر أن محمد شرف قد أصيب في نهاية 2008 بانسداد فى شرايين القلب والمخ وتسبب هذا المرض بإبعاده عن الساحة الفنية وعدم تكملة مسيرته الفنية .

ولد محمد شرف عام 1963 تميز الفنان محمد شرف بأدوار الشر في الدراما العربية بشكل كبير إزدادت شهرته وتعرف عليه الجمهور بعد أن قام بأداء دوره في مسلسل أرابيسك بطولة الفنان صلاح السعدني .