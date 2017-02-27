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بشرى سارّة للشباب| تعرف على شروط الحصول علي قرض الـ 100 ألف جنيه من “البنك الأهلي”.. وتسهيلات كبرى ومُيسّرة (فيديو)

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بشرى سارّة للشباب| تعرف على شروط الحصول علي قرض الـ 100 ألف جنيه من “البنك الأهلي”.. وتسهيلات كبرى ومُيسّرة (فيديو) بشرى سارّة للشباب| تعرف على شروط الحصول علي قرض الـ 100 ألف جنيه من “البنك الأهلي”.. وتسهيلات كبرى ومُيسّرة (فيديو)

في اطار خطته واستراتيجيته لمساعدة الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، قرر البنك الأهلي المصري، رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر حتى 100 ألف جنيه دون اشتراط تراخيص بدلاً من 50 ألف جنيه، وذلك حسب تصريحات رسمية.

 

تفاصيل وشروط القرض

وقال “حازم حجازي”، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي “تامر أمين”، لبرنامج “الحياة اليوم”، إن هناك توجهاً من البنك للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة من خلال بعض التيسيرات على العملاء، لافتاً إلى أن أهم التسهيلات مضاعفة الحد الأقصى لتمويل عميل المتناهي الصغر ليصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه، وذلك دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع.

 

كما أشار “حجازي”، إلى أن البنك سيكتفى بالحصول على (السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومي للعميل)، مؤكداً بأن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، وأن إجمالي قروض القطاع بلغ 29 مليار جنيه، ويستهدف البنك ضخ 7 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، موضحاً أن إجمالي عدد العملاء الذين ضخ البنك قروض لهم، وفقاً لمبادرة البنك المركزي لدعم مشروعات الـSME’ s بلغ 6 آلاف عميل بإجمالي تمويل يتجاوز الـ5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن البنك يستهدف زيادتها إلى نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.

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