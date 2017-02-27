لماذا طعم كوكاكولا في "ماكدونالدز" ألذُّ من المطاعم الأخرى؟ .. مفاجأة

بالتأكيد، لا تعتبر وجبات مطعم ماكدونالدز صحية، لكنك ستستمتع بتناول أطباق لذيذة، إذ يقوم عمال هذا المطعم بتحضير أطباقهم بطرق مذهلة.

وهنا، سنطرح عليك السؤال التالي: هل لاحظت أن مذاق كوكاكولا في مطعم ماكدونالدز ألذُّ من المطاعم الأخرى؟

إليك الأسباب التي قدمتها صحيفة Mirror البريطانية:

المياه

أفادت التقارير الصادرة عن جامعة Spoon، أن مذاق كوكاكولا الخاص بمطعم ماكدونالدز لا يتعلّق بكمية الملح التي استهلكتها (على الرغم من أنها قد تلعب دوراً)، بل يعود سبب ذلك إلى استخدامهم لنظام تنقية أو فلترة المياه.

وفي الواقع، تعتبر هذه التقنية ناجحة، إذ إن المياه تضيف مذاقاً خاصاً للمشروبات الغازية، نظراً لأن كل مشروب يتكون بصفة عامة من 80% من المياه، وبذلك تساهم المياه العذبة المفلترة في إضفاء طعم خاص على المشروبات، كما أنه يحسن من جودتها.

النقل والتخزين

على خلاف بقية المطاعم التي تقدم مأكولاتها في عبوات بلاستيكية، تقدم أغلب فروع ماكدونالدز مشروب الكوكاكولا في حاويات من الحديد المقاوم للصدأ، ما يساعد على الاحتفاظ بالمكونات التي تبقي هذا الطعم العذب للمشروب الغازي.

درجة الحرارة

لدرجة الحرارة أيضاً أهمية كبيرة فيما يتعلق بطعم المشروبات الغازية، لذا يحفظ مطعم ماكدونالدز مشروباته عن طريق أنبوب يربط الثلاجة بنافورة الصودا في درجة حرارة فوق الصفر.

وتساعد درجة الحرارة المنخفضة في الحفاظ على المستوى المثالي لغاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يساعد على إضفاء طعم لذيذ على المشروب.