حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيّدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك



عاطفياً: تريح الحبيب بطلباتك، ما يجعل الأجواء جيدة ولا ينذر بخطر الانفصال إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكمة



صحياً: لا تنفكّ عن التفكير في وضعك الصحّي وخصوصاً بعد خروجك من عارض صحي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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