قوادة بعد سقوطها فى المنوفية: الليلة بـ100 جنيه باخد 30 منها ومبظلمش حد

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن المنوفية، من ضبط موظفة لإدارة مسكنها لأعمال الدعارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قالت "عنايات.ج" 65 عاما، الشهيرة بمدام علا، خلال اعترافاتها، أمام الرائد معتز ندا رئيس مباحث الآداب، إنها تعمل موظفة بمجلس مدينة قويسنا، وإنها تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب والدعارة منذ 6 سنوات وتستقطب الساقطات وراغبى المتعة الحرام من الرجال والنسوة طوال أيام الأسبوع عد يومى الجمعة والسبت.

وأضافت أن أبزر الساقطات لديها، هما نورا وشادية وأرزاق اللاتى تم ضبطهن أثناء ممارسة الرذيلة مع عامل، حيث تم خروجهم ولفهم بملاية.

وتابعت قائلة: "اللية كانت بـ100 جنيه.. 70 للبنت.. و30 جنيه ليا أنا وجوزى وإيجار الشقة على كل زبون.. وعمرى ما ظلمت حد منهم أبد، وكل واحدة وشطارتها وهم اللى كانوا بيجو بمزاجهم.. وأنا كل اللى كان عليا اظبط لهم الأوضة والسرير وأقعد بره لحد ما يخلصوا.. وجوزى كان بيراقب الطريق.. وعلى العموم أنا غلطانة على كل حاجة حصلت.. بس العيشة كانت صعبة أوى والشيطان غاوانى وأنا مقدرتش أقاومه وربنا يسامحنى على كل حاجة وحشة".

تم عرض المتهمين على نيابة مركز قويسنا تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام لنيابات المنوفية، فيما قرر المستشار محمد زيادة رئيس النيابة حبسهم جميعا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام "عنايات.ج.ع.ب"، 56 سنة، موظفة، بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة مقابل أجر مادى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية تحت إشراف العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية وبرئاسة الرائد معتز ندا رئيس مباحث الآداب، من ضبط عنايات.ج. 56 عاما موظفة بالوحدة المحلية بقويسنا وزوجها مجدى.س.59 عاما موظف بمكتب بريد بقويسنا، بإدارة مسكنهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

قرر اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة الرائد معتز ندا رئيس مباحث الآداب، وتمت مداهمة الوكر وتم ضبط كل من أرزاق.ش 40 عاما ومقيمة بمركز شبين الكوم، عبدالعزيز.ر 38 عاما ومقيم بقربة شبر بخوم لمركز قويسنا، وذلك حال قيامهم بممارسة الرذيلة، وضبط بحوزتهم أيضا 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى 228 جنيها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بمضمون ما جاء فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.