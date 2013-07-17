سفير السودان بـ "أبوجا" ينفى هروب البشير من نيجيريا خوفا من الملاحقة القضائية

نفى السفير السودانى فى العاصمة النيجيرية أبوجا، الدكتور تاج السر محجوب، الأنباء التى نشرتها وسائل إعلام نيجيرية وعالمية حول هروب الرئيس السودانى عمر حسن البشير أثناء وجوده منذ يومين فى العاصمة النيجيرية أبوجا، خوفا من اعتقاله لتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب فى دارفور.

وقال السفير السودانى اليوم الأربعاء، إن البشير لم يهرب، وإنه حضر أنشطة قمة الاتحاد الأفريقى حول الإيدز والملاريا بأبوجا، والتقى العديد من الزعماء الأفارقة على هامشها.

وحول عدم إلقاء رئيس السودان كلمة له فى القمة أثناء انعقادها، قال السفير السودانى إن الرئيس كان يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلى مريام ديسالين، عندما أتى دور السودان لإلقاء الكلمة، وانتقد بشدة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لتركيزها على الرئيس البشير وتجاهلها لرئيس كينيا أهورو كينياتا المتهم أيضا فى قضايا جرائم حرب فى بلاده من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وأشاد بموقف الحكومة النيجيرية التى أكدت التزامها بقرار الاتحاد الأفريقى بعدم التعرض للبشير، والذى اتهمته محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب فى دارفور منذ أعوام، وهو ما نفاه البشير بشدة.

كانت مجموعات حقوق إنسان نيجيرية قد قالت إنها رفعت دعوة قضائية فى المحكمة العليا بأبوجا ضد الرئيس السودانى، أثناء وجوده فى العاصمة النيجيرية أبوجا، للقبض عليه، وتسلميه إلى محكمة الجنايات الدولية.