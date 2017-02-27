«نوكيا» تطرح 3310 رسمياً بشاشة ملونة وكاميرا.. تعرف على سعره بالجنيه.. فيديو وصور

شيماء مصطفى

أعلنت شركة "HMD" الفنلندية المسئولة عن تطوير هواتف "نوكيا"، فى مؤتمر "برشلونة" العالمى للهواتف المحمولة، عن طرح هاتف "نوكيا 3310" الأسطوري الجديد مرة أخري فى الأسواق، ولكن مع تحديثات جديدة تمامًا ستعيد الوحش للأضواء مجددًا في ثوب جديد بالأسواق.

يأتى ذلك بعد مرور 17 عامًا على طرح الجيل الأول من الهاتف فى عام 2000، وحقق مبيعات أسطورية حول العالم محطمًا أرقامًا قياسية تجاوزت 126 مليون جهاز بفضل قوته وصلابته، وطول عمر بطاريته لأسابيع من الاستخدام.

وتم طرح الهاتف بسعر 62 دولارًا أمريكيًا أي حوالي 1000 جنيه، وسيكون متاحًا لدى موقع "أمازون" الشهير، وعدد كبير من الأسواق، وجاءت النسخة المعدلة بشكل مبهر فى حفل تقديمه من قبل الشركة الفنلندية.

ويأتى الهاتف الجديد بشاشة ملونة قياس 2.4 بوصة بدقة "QVGA"، ونفس الأزرار الشهيرة ولكن ببصمة تحديث بسيطة، وذاكرة داخلية سعة 16 ميجابيات، ويدعم ذاكرة خارجية بمساحة 32 جيجابايت.

ويدعم تشغيل مقاطع صونية بنوع "mp3"، وإمكانية راديو، وبلوتوث الإصدار الثالث، ويحتوي على كاميرا خلفية بقوة 2 ميجابيكسل مدمج معها فلاش "led" فردي، وسيعمل بنظام "Nokia Series 30+ OS"، كما سيدعم استخدام الإنترنت بسرعة الجيل الثانى.

وبالطبع لعبة الثعبان الشهيرة ولكن بالألوان، ولم تنسَ نوكيا أهم ما يمزه البطارية القوية، فاحتوي الهاتف الأسطوري الجديد على بطارية سعة 1200 أمبير، تكفي للعمل 22 ساعة مكالمات، وعلى وضع الاستعداد لمدة 31 يومًا.

وسيأتى نوكيا 3310 بأربعة ألوان الأصفر والأحمر والأزرق والرمادي، ومن المنتظر طرحه غدًا فى المتاجر بصفة رسيمة، وتأمل نوكيا أن تعتمد على سمعته السابقة وبيع أكبر عدد ممكن من النسخ.

شبكةعيونالإخبارية

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