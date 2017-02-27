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تفاصيل أكبر صفقة عسكرية في الشرق الوسط تمت خلال 5 أيام .. قيمتها 5.2 مليار دولار

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تفاصيل أكبر صفقة عسكرية في الشرق الوسط تمت خلال 5 أيام .. قيمتها 5.2 مليار دولار تفاصيل أكبر صفقة عسكرية في الشرق الوسط تمت خلال 5 أيام .. قيمتها 5.2 مليار دولار

قال العميد الركن طيار راشد الشامسي، المتحدث باسم معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2017"، الخميس 23 فبراير/ شباط 2017، إن إجمالي الصفقات والتعاقدات التي وقعتها القوات المسلحة الإماراتية، على مدار 5 أيام من المعرض بلغت قيمتها نحو 19.17 مليار درهم (5.2 مليار دولار).
 
وأضاف الشامسي، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، بحسب موقع "huffpost" أن إجمالي الصفقات الموقعة خلال أيام المعرض الخمسة بلغ عددها نحو 90 صفقة، منها 57 صفقة مع شركات محلية إماراتية و33 صفقة مع شركات إقليمية وعالمية.
 
وخلال الأيام الأربعة الماضية، تم توقيع 82 صفقة بلغت قيمتها نحو 18.8 مليار درهم (5.12 مليار دولار).
 
واختتمت اليوم، فعاليات معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2017"، بعد أن استمر مدة خمسة أيام، وهو أكبر معرض متخصص في مجال الدفاع ثلاثي الخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام الحدث مرة كل سنتين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
 
يذكر أن الدورة الأولى لمعرض أيدكس انطلقت في أبوظبي عام 1993، بمشاركة 350 شركة فقط من 34 دولة، فيما تشهد الدورة الحالية لعام 2017 مشاركة ما يزيد عن 1235 شركة من 57 دولة، بمشاركة 10 دول جديدة.
 
يذكر أن الدورة السابقة من المعرض المنعقدة في العام 2015، شهدت توقيع صفقات بأكثر من 18.3 مليار درهم (4.98 مليار دولار).
90 صفقة عسكرية في 5 أيام...الإمارات توقع عقودا بـ5.2 مليار دولار

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