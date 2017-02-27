أغرب حالة طلاق بسبب التصوير بـ «الموبايل»

أصرت على تصوير الطعام فطلقها!

رغم أن الطلاق من الأمور المحزنة فإن أسبابه أحيانًا لا تخلو من الطرافة، ومن ذلك تطليق رجل لزوجته لأنها أصرت على تصوير الطعام.

وقال الزوج عن الحادثة الغريبة لصحيفة المدينة: «عزمت زوجتي على وجبة عشاء في أحد المطاعم الفخمة في المحافظة، وعندما دخلنا المطعم، وجدنا زحمةً؛ نظرًا لموسم الإجازة والزوَّار القادمين للشرقيَّة من كل مكان، حيث كان هناك توزيع أرقام، فانتظرنا لأكثر من 40 دقيقة حتَّى تمَّ تجهيز مكان مغلق للعوائل».

وبعد أن نودي علينا برقمنا، وبعد إحضار الطعام بدأت زوجتي بتصوير أصناف الوجبات، وتحرّك الوجبات والصحون يمينًا وشمالاً، وكلَّما حاولت أن أتعشَّى تبلغني بأنَّها لم تنتهِ من التصوير، وسوف ترسل صور الوجبات لصديقاتها، وإثر ذلك احتد النقاش بين الزوجين، ما أدى في نهاية الأمر للطلاق.