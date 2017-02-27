أشهرهم الطماطم والعسل.. 5 أخطاء في التخلص من ''عفن'' الأطعمة

شيماء مصطفى

هناك أنواع من الأطعمة يجب التخلص منها بمجرد ظهور العفن عليها أو التخلص من بعض أجزاء هذة الأطعمة، ولكن ما مدى صحة تلك الطريقة وهل تصلح لجميع الأطعمة أم لا؟

ذكر موقع "hiamag" و "ttor2014" أن العفن لا يعتبر دائماً "عدو" ولكن في بعض الحالات يضفي العفن مذاق جيد لبعض الأطعمة مثل الجبن الأزرق الدانماركي، والروكفورت،‏و السلامي،‏و صلصة الصويا،‏ والبيرة جميعهم يتم تصنيعه بإستعمال العفن، على عكس الأطعمة الاخرى التى يسئ بعضنا التعامل مع العفن الموجود فيها، مفاهيم خطأ نقدمها فى النقاط التالية.

الثلاجة تحفظ جميع أنواع الأطعمة من البكتيريا

يظن البعض أن الثلاجة تحفظ جميع أنواع الأطعمة من البكتيريا والميكروبات ورغم أن هذا الظن يغلب عليه الصواب لكن يجب ألا تتعدى فترة حفظ الطعام 4 أيام لتجنب الإصابة بالأمراض والتسمم.

العسل إذا لامسته المياه يظن البعض أن العسل إذا لامسته المياه أو إذا أصبح غليظ القوام يجب التخلص منه فوراً، لكن الحقيقة التى لا يعرفها البعض أن العسل لا يفسد ولا يتعفن مهما طال به الزمن. عفن الفاكهة العديد من الناس يقومون بالتخلص من الجزء المتعفّن فقط في الفاكهة ويبقون الجزء الجيد منها، من دون ملاحظة أن العفن يتخطى سطح المأكولات إلى أعماقها، لذا من الأفضل التخلص من حبة الفاكهة بكاملها لتجنب التسمم. "صلصة االطماطم" من الأمور المنتشرة لدى العديد التخلص من الجزء المتعفن الذي يظهر على سطح معجون الطماطم واستخدام الطبقات الداخلية منها، لكن الذي لا يعرفه البعض أن العفن قد يصل لهذه الطبقات والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. اللحوم الباردة والأجبان الذي ظهر عليه العفن يقوم العديد من الناس بغسل هذه الطبقه واستخدام الجبن، ولكن الطريقة السليمة لإزالة العفن عن مثل هذه المأكولات هو قطع الجبنة لعمق ٢,٥ سنتيمتر حول بقعة العفن من جميع الجهات ورميها، حتى ولو اخذت بعض الجبنة السليمة فهو أسلم لك ولعائلتك. وينطبق هذا يضاً على اللحوم عالية الكثافة مثل السلامي الصلب والبسطرمة، فإذا وجدت بعض العفن يمكنك قطع الجزء المتعفن والاستمتاع بما تبقى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads