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حاكم دبي يعلن عن وظيفة راتبها مليون درهم

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حاكم دبي يعلن عن وظيفة راتبها مليون درهم حاكم دبي يعلن عن وظيفة راتبها مليون درهم

كثير منا يبحث عن وظيفة مريحة، تحقق عائدًا ماديًا له، لكن أن يكون راتب الوظيفة مبلغ خيالي فهذا أمر ربما لم يحلم به كثيرون.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، عن وظيفة راتبها مليون درهم إماراتي.

ونشر حاكم دبي الإعلان على صفحته على موقع "الفيسبوك"، وقال فيه "مطلوب للعمل معنا، المزايا والمكافآت مليون درهم".

وأضاف في الإعلان "نعلن عن الرغبة في استقبال ترشيحات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات التالية: إتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في الغمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانيةأو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس".

وتابع: "أن يكون مشهودًا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، أن يكون إيجابيًا ومؤمنًا بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، أن يكن عمر المتقدم / المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، التقدم مفتوح لكل مواطني العالم العربي".

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