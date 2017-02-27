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''بيت المقدس'' تقتلع عيني شاب وتضرم به النيران أمام أهالي رفح

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''بيت المقدس'' تقتلع عيني شاب وتضرم به النيران أمام أهالي رفح ''بيت المقدس'' تقتلع عيني شاب وتضرم به النيران أمام أهالي رفح

واصلت عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" عمليات ترويع الأمنين في محافظة شمال سيناء، حيث قتلت اليوم شابًا بدويًا من مدينة رفح، بعد أن اقتلعت عينيه وأمطرته بوابل من الرصاص قبل أن تحرق جثمانه أمام أهالي قرية الحسينات.

وأوضحت مصادر أمنية، لمصراوي، أن الشاب القتيل يُدعى أحمد حامد السكادرة، وهو من أبناء قرية الحسينات، قتلته عناصر التنظيم بدعوى تعاونه مع أجهزة الأمن.

فيما أشارت المصادر إلى الواقعة باعتبارها تصعيدًا في العمليات الإرهابية من قبل التنظيم الذي شرع في عمليات قتل وتنكيل بدأت قبل أسبوعين بحق المدنين من الأقباط والمسلمين.

ويأتي الحادث بعد ساعات من واقعة مماثلة راح ضحيتها "أحمد عياد - 40 سنة"، والذي قتلته العناصر التكفيرية صباح أمس أمام الأهالي عقب اختطافه من سوق مدينة رفح، وذلك بدعوى تعاونه مع أجهزة الأمن.

 

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