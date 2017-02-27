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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: لحسن الحظ ان هذا اليوم يرطّب الأجواء ويدعوك الى التنازل والتكيّف مع الآخرين

عاطفياً: أحد مواليد الحمل يعود من الماضي، إنما ليدفعك هذه المرة إلى القيام بأعمال الخير

صحياً: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل بالسهر فأنت معرض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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