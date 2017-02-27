قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه سينظم زيارات لأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في مقدمتها منطقة الضبعة للوقوف على ما تم فيها بشأن المفاعلات النووية، بجانب زيارة المفاعل البحثي في أنشاص.

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، وفي حضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عُمر مروان، أن اللقاء الذي نظمة محافظ مرسي مطروح في الضبعة بمُشاركة أهالي المنطقة كان بهدف الحوار المجتمعي؛ وذلك للوقوف على أي تحفظات لدى الأهالي، قائلاً: "محافظ مطروح قام بجمع الأهالي مشكوراً، وحضر اللقاء أيضًا نواب المحافظة، واتفقت معه إن مفيش حاجة هتحصل إلا بمعرفة أعضاء اللجنة.. يهمني مشاركتكم".

و تابع الوزير، أن محطات الضبعة النووية ستضيف قدرات كهربائية على الشبكة بواقع 500 ألف فولت، وهو أمر غير مسبوق، حيث سيتم مد شبكات بطول 1200 كم مربع، لإقامة هذه الشبكات.

ولفت الوزير إلى أهمية أن يدر المشروع فائدة على أهالي الضبعة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مدرسة للتعليم الفني لمدة 5 سنوات خاصة بالمحطات النووية.

وفي سياق متصل، لفت شاكر إلى أن العمل في شبكات الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة تجري على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه كان بصحبة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات العمرانية في جوله بالعاصمة الإدارية أمس وبعض الخبراء، وقالوا لي "اللي حصل عمرنا ما شفناه"، قائلاً: "أنا بشتغل والله بس عيبي مش بتكلم كثير".