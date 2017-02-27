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بالصور || طرد بريطانية من عملها بسبب جمالها الطاغي

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بالصور || طرد بريطانية من عملها بسبب جمالها الطاغي بالصور || طرد بريطانية من عملها بسبب جمالها الطاغي

تسعى كل امرأة لأن تكون جميلة دائما وتكون في أبهى صورة، لكن جمال البعض قد يتسبب في مشاكل لهن، وهذا ما حدث مع موظفة بريطانية تم طردها من عملها في تلفزيون لندن لأنها جميلة جدًا، بحسب ما ذكرته صحيفة "إنديبندنت".

قالت "إيما هاليس"، مديرة وحدة تلفزيونية في تلفزيون لندن، في منطقة سوهو بالعاصمة البريطانية، أنها تلقت أوامر بترك عملها خلال 5 دقائق، وذلك عقب سيرها بطريقة القطة "catwalk".

وأضافت "هاليس"، أن مديرها قال لها "لماذا تسيرن بمثل هذه الطريقة هل أنتي عارضة أزياء؟"، وأنه دعاها بأن تخرج معه، وحينما رفضت قام بطردها بحجة جمالها الطاغي.

وعندما أرادت بشدة أن تعرف السبب قال لها، إنه قرر أن لا تستمر في الوظيفة وإنهاء عقد عملها لأنها لا تعمل وفق سياسة الشركة.

نتيجة بحث الصور عن "إيما هاليس"، مديرة وحدة تلفزيونية في تلفزيون لندننتيجة بحث الصور عن "إيما هاليس"، مديرة وحدة تلفزيونية في تلفزيون لندن

 

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رئيس قسم الأخبار