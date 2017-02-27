لهذا السبب عليك وضع عملة معدنية في ''الفريزر'' قبل السفر

سمر العشري

إذا كنت ممن يضطرون للسفر أو ترك المنزل لفترات طويلة دون تواجد أحد به، وتخشى إنقطاع التيار الكهربي عن الثلاجة التي تحتوي على طعام تريد تخزينه لفترة طويلة، فعليك اتباع تلك الطريقة للتعرف على صلاحية الطعام في الثلاجة فربما يتسبب انقطاع التيار في تلف الأطعمة المجمدة، لذا عليك القيام بتلك التجربة.

حيلة ذكية يمكنك استخدامها قبل مغادرة المنزل وهي وضع قطعة من المعدن في الفريزر، لكن عليك أولاً أن تترك كوب الماء ليتجمد، وبعد ذلك ضع العملة المعدنية أعلى الماء المتجمد بالكوب واتركه في الفريزر.

وببساطة في حالة عودتك للمنزل يمكنك أن تعرف ما إذا انقطع التيار الكهربائي عن طريق وضع العملة المعدنية في الكوب، فإذا وجدت العملة كما هي أعلى الكوب، فذلك يعني أن الطعام الموجود بالفريزر سليم وأن التيار الكهربائي لم ينقطع، أما إذا وجدت العملة في منتصف الكوب فهذا يعني انقطاع التيار الكهربائي لمدة صغيرة وعودته سريعاً، وإذا وجدت العملة المعدنية أسفل الكوب، فذلك يعني أن الكهرباء قُطعت لمدة طويلة مما يعني احتمالية تلف الأطعمة المخزنة وفسادها.

شبكةعيونالإخبارية

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