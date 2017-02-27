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بالفيديو || مرتضى منصور يسب ميسي بسبب ما فعله

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بالفيديو || مرتضى منصور يسب ميسي بسبب ما فعله بالفيديو || مرتضى منصور يسب ميسي بسبب ما فعله

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بسبب ما بدر منه في لقاء تلفزيوني.

وكان ميسي زار يوم الثلاثاء الماضي، وأجرى لقاءً مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "أون إي"، وانتشر له زُعم فيه رفض قول: "أنا بحب مصر".

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لبرنامج "العاصمة" مساء الأحد، "من قال No هذا، ارتدى غطاء رأس اليهودية وذهب إلى حائط المبكى (البراق) بإسرائيل".

وأضاف: "حضارتنا ترسخت في مصر قبل بلده الأرجنتين بمئات السنين"، مهاجمًا الفرقة النسائية الغنائية التي أحيت الحفل في المؤتمر الصحفي الخاص به.

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