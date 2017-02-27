وقف رئيس ''الضرائب العقارية'' بالبلينا عن العمل لتصويره زميلاته في الحمامات

سمر العشري

أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً برقم 75 لسنة 2017، بوقف رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالبَليَنا في محافظة سوهاج، عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر بدءًا من 21 فبراير 2017.

وأوضحت النيابة الإدارية فى بيان اليوم الاثنين، أن رئيس المأمورية قام بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات. وأضافت أن المتهم حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16 ألف جنيه دون سداد ثمنها.

ولم تكن هذه التهمة الوحيدة التى تسببت فى إيقاف رئيس مأمورية الضرائب عن العمل، إذ يواجه اتهامات أخرى بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديرين عموم، واستبعاده الملفات الضريبية الخاصة بنجله من السجلات.

وقالت النيابة الإدارية إن قرار الإيقاف صدر لضمان سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التي يباشرها محمد العريبى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي فزاع مدير النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

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