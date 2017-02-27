أخبار عاجلة

وزير المالية يعلن صرف علاوة ال 10 % الشهر المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي -
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وقف رئيس ''الضرائب العقارية'' بالبلينا عن العمل لتصويره زميلاته في الحمامات

Google+ Print
وقف رئيس ''الضرائب العقارية'' بالبلينا عن العمل لتصويره زميلاته في الحمامات وقف رئيس ''الضرائب العقارية'' بالبلينا عن العمل لتصويره زميلاته في الحمامات

أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً برقم 75 لسنة 2017، بوقف رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالبَليَنا في محافظة سوهاج، عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر بدءًا من 21 فبراير 2017.

وأوضحت النيابة الإدارية فى بيان اليوم الاثنين، أن رئيس المأمورية قام بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات. وأضافت أن المتهم حصل على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16 ألف جنيه دون سداد ثمنها.

ولم تكن هذه التهمة الوحيدة التى تسببت فى إيقاف رئيس مأمورية الضرائب عن العمل، إذ يواجه اتهامات أخرى بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديرين عموم، واستبعاده الملفات الضريبية الخاصة بنجله من السجلات.

وقالت النيابة الإدارية إن قرار الإيقاف صدر لضمان سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التي يباشرها محمد العريبى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي فزاع مدير النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار