ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع اليوم

سمر العشري

استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 6 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه سفينتا حاويات و11 سفينة بضائع عامة الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة 2564 طن قمح و131 سيارة بحمولة 5910 أطنان قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106218 طن بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 89214 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 1500 طن يوريا و1100 فوسفات و8660 طن ملح و2270 طن رمل.

شبكةعيونالإخبارية

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