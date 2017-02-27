آيفون 8 سيعتمد تقنية تصوير إسرائيلية ''مخيفة''

سمر العشري

تشير أحدث التسريبات أن هاتف "آيفون 8" الجديد من شركة أبل سيعتمد على تقنية تصوير إسرائيلية للتعرف على المستخدمين، من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل والخوف لدى مستخدمي آيفون بشأن خصوصيتهم.



وكشف المحلل المالي مينغ-تشي كو بشركة كي جي آي سيكيورتيز المتخصصة في تحليلات السوق، وهو أحد أهم مصادر تسريب المعلومات الموثوقة عن منتجات أبل، أن هاتف آيفون 8 سيعتمد على تقنية متطورة جدا للتعرف على الوجوه في الكاميرا الأمامية للهاتف - بحسب سكاي نيوز.



وأضاف أن الهاتف سيعتمد على كاميرا أمامية ثورية بالإضافة إلى جهاز للأشعة تحت الحمراء يقوم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجه المستخدم، بالاعتماد على تقنيات شركة "PrimeSense" الإسرائيلية التي استحوذت عليها أبل في وقت سابق.



وتشير بعض التقارير إلى أن آيفون سيعتمد على الميزة الجديدة لإنشاء نماذج رقمية من المستخدم يعتمدها في مواقع الألعاب، فيما تعتبر تسريبات أخرى أن أبل ستعتمد عليها من أجل التعرف على المستخدم وفك قفل هاتفه الذكي، أي كبديل لميزة TouchID التي تعتمد على بصمات المستخدمين.



وأكد المحلل أن نظام الكاميرا الأمامية يتيح دمج تفاصيل عميقة في اللقطات مع الصور ثنائية الأبعاد لإنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد دقيقة للمستخدم، أو لالتقاط صور شخصية "سيلفي" ثلاثية الأبعاد.



يذكر أن هواتف آيفون كانت قد أثارت مخاوف كثيرة فيما يتعلق بالخصوصية عندما وفرت ميزة تسمح بتسجيل بصمات المستخدمين، ومن المتوقع أن تثير الكاميرا الجديدة للهاتف ذات الجدل لأنها ستحتفظ بصور مفصلة ونماذج ثلاثية الأبعاد لمستخدميها.



يذكر أن أبل تعتزم الكشف عن آيفون 8، مع هاتفين أخرين، في وقت لاحق هذا العام، وهو الهاتف المنتظر أن يضم شاشة بقياس 5.8 بوصة والعديد من المزايا التي كشفتها التسريبات الإعلامية.

شبكةعيونالإخبارية

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