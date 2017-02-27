وزير القوى العاملة || يعلن عن برنامج تدريبي: 1300 جنيه شهرياً وإقامة للمغتربين

سمر العشري

وقع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بروتوكول مع شركة شلمبرجير؛ للتدريب على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.



وأوضح الوزير، أن ذلك يمثل الدفعة الأولى من البروتوكول الذي يستهدف تدريب 900 عامل على مدي فترة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن فترة التدريب لكل دفعة أربعة أشهر، يتم تدريب العمال فيها على مهارات اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، والتدريب العملي بمواقع الشركة المختلفة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

كما يحصل كل متدرب على مكافأة شهرية مقدراها 1300 جنيه، فضلاً عن تحمل الشركة تكاليف الإقامة والإعاشة للمغتربين، بالإضافة إلى وثيقة تأمين ضد الوفاة والعجز الكلي والجزئي وإصابات العمل .



وأضاف وزير القوى العاملة، أن هناك خطة تجرى حالياً مع 5 شركات للخدمات البترولية والاستكشافية للتوسع في تدريب اكبر عدد ممكن من شباب مصر لكسر حاجز البطالة، مشيراً إلى أن القرارت الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا ممثلة في تحرير سعر صرف الدولار واجهت نقداً شديداً إلا أنه ثبت إيجابية القرار.



وتابع سعفان، "لاحظنا النتائج الإيجابية لهذه القرارات خلال اليومين الماضيين عندما لاحظنا تراجع سعر صرف الدولار 2 و3 جنيهات وهذا التراجع لم ياتى من فراغ ولكن من قرارات اقتصادية اتخذتها الدولة وعوامل اخرى تمثلت في زيادة معدلات السياحة منذ مطلع يناير وايضا ارتفاع الاحتياطى النقدي بعد صرف حصة من قرض صندوق النقد الدولي".

وأكد الوزير، أن هذا يوضح للشباب أن بلادنا في الطريق الصحيح وأن الحكومة لديها توجيهات مباشرة لنا بتنمية قدرات الشباب لتأهيلهم حتى تتمكن الدولة من تسكينهم في الفرص المناسبة سواء داخل مصر او خارجها وحتى يكون هناك إقبال من سوق العمل بالخارج على الشباب المصري والعمالة المصرية".

ومن جانبه قال حسين فؤاد، رئيس مجلس إدرة شركة" شلمبرجير"، إن الشركة تبحث مع عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية للتنسيق فيما بينهم لدورات تدريبية فضلا عن توفير فرص عمل لهذه الشركات.

وأعلن أن الشركة ستتولى عملية توفير فرص تدريب وعمل لـ10% من المتدربين المتفوقين في السوق الخارجي، كما انه سيتم افتتاح مركز تدريب تابع للشركة على مساحة 100 الف متر للاستفادة من اكبر عدد من الشباب .

شبكةعيونالإخبارية

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