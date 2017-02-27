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القرارات الجديدة التي أقرتها مصلحة الجمارك في مطار القاهرة و التي تتعلق بالعملات الأجنبية و العربية

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القرارات الجديدة التي أقرتها مصلحة الجمارك في مطار القاهرة و التي تتعلق بالعملات الأجنبية و العربية القرارات الجديدة التي أقرتها مصلحة الجمارك في مطار القاهرة و التي تتعلق بالعملات الأجنبية و العربية

قامت جمارك مطار القاهرة باصدار مجموعة من التعليمات الجديدة و التي تتعلق بحمل العملات الأجنبية و كذلك العملات المحلية التي تتعلق بالمسافرين ، فيما يتعلق بالمسافرين  المصريين الي الدول الأخري خارج البلاد أو حتي المغتربين ، الذين قدموا الي و معهم عملات أجنبية ، هذا بالاذافة الي أن جمارك في مطار القاهرة قد قامت خلال الفترة الماضية بوضع مجموعة من اللوحات الاسترشادية و التي تحمل جميع الارشادات الجديدة التي قد قامت الجمارك بوضعها .

الارشادات الجديدة التي قد قامت الجمارك بوضعها ضمن لوحات استرشادية حتي يتسني للمسافرين الاطلاع عليها :

  1. يمكن للحميل حمل العملات الأجنبية و لكن يشترط لذلك أن يقوموا بالاعلان عنها من خلال الاقرار الذي يتم اعداده من قبل المصلحة الحاصة بالجمارك  و التي تتعلق بهذا الشأن .
  2. يجب علي جميع الوافدين الي مصر أن يقوموا بالاعلان عن ما يحملونه من عملة صعبه و قدموا بها الي جمارك المطار ، و أن يكون هذا في حالة اذا تجاوز المبلغ نحو 10 ألاف دولار ، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات أجنبية أخري يحملها الوافد معه ، هذا بالاضافة الي ما يعادلها كذلك من الأوراق التجارية و كذلك المالية و التي يمكن لحامل الأوراق القيام بتداولها .
  3. أن الجميع لديهم حق الخروج من مصر حاملين العملات الأجنبية و لكن شرط الا تزيد قيمة المبلغ الذي يحمله عن 10 الاف دولار ، أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأجنبية الأخري .
  4. يسمح لغير المصريين الرجوع بما قد تبقي لهم من عملات أجنبية و ذلك عند خروجهم من البلاد و لكن بشرط أنه يجب أن يكون قد سبق لهم الاقرار بها عند قيامهم بالدخول الي البلاد و ذلك اذا كان قيمه المبلغ الذي قد وفدوا به الي مصر أكثر من 10 الاف دولار .
  5. الداخلين الي مصر أو الخارجين منها لهم كامل الحق في حمل العملة المصرية و لكن يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي يحمل عن 5 ألاف جنيه .
  6. في حالة اذا ماقام أحدهم بمخالفة التعليمات التي قد تم ذكرها في الارشادات التالية فان هذا يجعله يقع تحت طائلة القانون التابع للبنك المركزي و كذلك الجهاز المصرفي و الذي يحمل رقم 88 لعام 2003 ، هذا بالاضافة الي القانون الخاص بمكافحة الأموال و الذي يحمل رقم 80 و ذلك لعام 2002 .

هذا و الجدير بالذكر أن تلك التعليمات قد قامت الجمارك بوضعها في لوحة كبيرة في صالة السفر الخاصة بمطار القاهرة الدولي ، و الخاصة بمبني الركاب الجديد الذي يحمل رقم 2 ، و الجدير بالذكر أنها أكبر صالة هذا بعدما قد تم نقل شركات الطيران التابعه للدول العربية و أيضا الأجنبية الي تلك الصالة و ذلك بعدما كانت تابعه الي الصاله رقم 1 .

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