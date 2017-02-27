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أسعار السيارات اليوم وخصومات تتراوح مابين 30 ألف جنيه الى 80 ألف جنيه مصرى

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أسعار السيارات اليوم وخصومات تتراوح مابين 30 ألف جنيه الى 80 ألف جنيه مصرى أسعار السيارات اليوم وخصومات تتراوح مابين 30 ألف جنيه الى 80 ألف جنيه مصرى

نقسم السيارات فى مصرالتى يبحث عنها المواطنين الى اكثر من فئة فمنهم من يبحث عن اسعار السيارات الجديدة فى السوق من حيث موديل السنة او السنوات السابقة مع اختلاف موديل السيارة والشركة وايضا امكانيات السيارة فكل تلك البنود تحدد سعر السيارة، ومنهم يبحث عن اسعار السيارات المستعملة فى ، وأيضا ينطبق عليها كافة البنود الماضية من حيث نوع السيارة والموديل والخ.

وقد شهد سوق السيارات فى مصر خلال الشهور الماضية وتحديدا فى النصف الثانى من العام الماضى حالة من التراجع فى المبيعات بسبب ارتفاع سعر المواد الخام وقطع الغيار بسبب ارتفاع الجمركى مع تعويم  الجنيه المصرى فى السوق، ومنذ ذلك الوقت تعكف كبر الشركات الرائدة فى عالم السيارات الى وجود حل لفك الازمة وحالة الركود من خلال الخصومات والهدايا التى تقدمها عند شراء السيارة.

وفى الخصومات التى قدمتها العديد من الشركات ومنها شركة السبع اوتو خلال الفترة الحالية حيث أعلنت عن خصومات خلال الشهر الجارى والتى تستمر للشهر المقبل على سيارات ( كيا وهيونداى ) والتى تتراوح الخصومات مابين ثلاثون الى الى ثمانون الف جنيه مصرى وذلك وفقا لموديل السيارة.حيث صرح رئيس مجلس إدارة الشركة ان العروض و التتخفيضات الحالية  لمواجهة الركود الذى أصاب سوق السيارات بعد .

السيارات اليوم :

  • سيارة 1.6 A/T GLS السعر 200001 جنية .
  • سيارة 1.6 (A/T GLS (Tinted glass السعر 202000 جنية .
  • سيارة  1.6 M/T GL السعر 167000 جنية .
  • سيارة 1.6 (M/T GL (Tinted glass السعر 168000 جنية .
  • سيارة  1.6 M/T GLS  السعر 171000  جنية .
  • سيارة 1.6 (M/T GLS (Tinted glass السعر 202000  .
 

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