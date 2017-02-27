بالصور || طريقة حجب المواقع الاباحية من راوتر TE Data

سمر العشري

شهد العالم فى السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في علوم التكنولوجيا حيث تطورت وسائل الاتصال ونقا المعلومات بشكلاً سريع مما ساهم فى نقل العلوم والمعارف بمنتهى السهولة عبر بقاع العالم خاصة مع تطور المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي ،وعلى الرغم من فوائدها العظيمة الا ان لها بعض السلبيات ولعل من ابرزها المواقع الاباحية والتي باتت تشكل خطورة كبيرة خاصةً للمراهقين والاطفال .

وتشير اغلب الدراسات التى اجريت حول مشاهدة الاطفال لتك المواقع الضارة والتي افادت الى ان هناك طفلاً واحداً من بين ثلاثة اطفال قد شاهد مواد اباحية كما اظهرت الدراسات الى ان الدافع وراء مشاهدتها يكون غالباً بسبب الفضول بالإضافة الى سهولة الوصول اليها سواء من خلال الهاتف او من خلال جهاز الكمبيوتر في ظل انشغال الوالدين .

وتجدر الاشارة الى ان من اكثر المشاكل التى تواجه الكثيرون هو القلق على الاطفال من مشاهدة المواد الاباحية الامر الذى يدفعهم فى بعض الاحوال الى منعهم من استخدام اجهزة الهاتف الحديثة واجهزة الكمبيوتر مخافة تعرضهم لما قد يؤثر على مستقبلهم الدراسي .

ومن خلال ما يلى سنتعرف على طريقة حجب المواقع الاباحية من خلال الراوتر الخاص بخدمة الانترنت والذى سيمنع المتصلين به من الوصول الى تلك الموقع الاباحية عن طريق تغير رقم Domain Name System او ما يعرف اختصار باسم دى أن أس او DNS .

شبكةعيونالإخبارية

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