بالصور || الشرطة السعودية تلقى القبض على 35 راجلا في حفل للشواذ بالعاصمة الرياض

سمر العشري

ألقت الشرطة السعودية القبض على عدد من الوافدين الباكستانيين في حفل للشواذ تم إقامته في عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض، وقد بلغ عددهم 355 رجل وأظهرت الصور ما قام الرجال بوضعه على وجوههم من مستحضرات تجميل والتشبه بالنساء فيما يرتدون من ملابس وما يظهر عليهم من مظاهر.

حيث ذكرت عدة وسائل إعلامية بالمملكة العربية السعودية، أن قوات الشرطة بالمملكة قد قامت بإلقاء القبض على مواطنين باكستانيين من الوافدين المتواجدين بالمملكة خلال إقامتهم حفل للشواذ في مدينة الرياض.

وقد قامت صحيفة تواصل بالمملكة العربية السعودية بنشر صور المقبوض عليهم وقد ظهر على وجوههم مساحيق التجميل والتي كانوا يضعونها في الحفل الذي قاموا بإقامته رغم أن السعودية من أكثر الدول التي تحرم هذه الأفعال وتحدد لها أقصى العقوبات.

ويعد الشذوذ الجنسي في الإسلام إذا قام فاعله بممارسة اللواط كما فعل آل لوط ولعنهم الله في القرآن مثل الزنا والذي تم وضع حدود له وضوابط ووجوب وجود شهود وعند إثباته يتم الحكم على فاعله بالحدود التي توجد في عقوبة الزنا في الإسلام وهي الرجم بالحجارة أو يرجع الحكم على من مارس هذه الفاحشة للقاضي الذي يقوم بتحديد العقوبة التي يراها مناسبة ورادعة لمن تم إثبات أنه يقوم بممارسة هذه الفاحشة.