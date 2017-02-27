بالصور || وداع متهمي مجزرة بورسعيد لأسرهم قبل تنفيذ حكم الإعدام

سمر العشري

قامت عدد من وسائل الإعلام المصرية بنشر صور وداع متهمي مجزرة بورسعيد لأسرهم، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضد متهمي المجزرة يوم الإثنين الماضي والذي تم الحكم فيه على عشرة متهمين من ضمن متهمين آخرين تتم محاكمتهم في أحداث المجزرة التي وقعت بإستاد بورسعيد.

حيث قام المتهمون الذين أصدرت أحكام إعدام بشأنهم بتوديع أسرهم قبل تنفيذ حكم الإعدام والذي تم تأييده من محكمة النقض وقد تم نقل المتهمين من سجن المستقبل بالإسماعيلية لسجن وادي النطرون من أجل تنفيذ الحكم وقد حضر أهالي المتهمين لتوديعهم في سجن المستقبل قبل القيام بنقلهم وظهرت صورة لأحد المتهمين وهو يقوم بتقبيل قدم والدته.

المتهمون الآخرون في القضية والذين تم الحكم عليهم بالمؤبد أو أحكام بمدد تتراوح بين 10 و15 سنة سيتم ترحيلهم لسجن جمصة بمدينة دمياط لقضاء فترة العقوبة.

وشهدت مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2012 مجزرة وقعت أحداثها في إستاد بورسعيد عقب مباراة أقيمت حينها بين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلية وذلك بعد أن قام عدد من الجماهير البورسعيدية بالهجوم على جماهير النادي الأهلي والتسبب في قتلهم وجرح الكثيرين وقد بلغ عدد القتلى حينها 722 ضحية فضلا عن مئات الجرحى والمصابين.