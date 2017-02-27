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مساعد وزير الداخلية || يعلن موقف الداخلية الرسمي من عودة أبو تريكة لمصر

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مساعد وزير الداخلية || يعلن موقف الداخلية الرسمي من عودة أبو تريكة لمصر مساعد وزير الداخلية || يعلن موقف الداخلية الرسمي من عودة أبو تريكة لمصر

إنهالت اليوم طالبات من محبي وجمهور للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق "محمد أبو تريكة" على مواقع التواصل الإجتماعي بالسماح لعودة أبو تريكة ليحضر عزاء والده الذي توفى أمس إثر أزمة قلبية بعد صراع مع المرض وشعر الجمهور أن أبو تريكة في مأزق ويمر بأوقات عصيبة ويتمنى أن يحضر الجنازة والعزاء ولكن لم يأتي أبو تريكة الجنازة خشية القبض عليه في المطار بسبب وضع إسمه على قائمة الإرهاب.

ورداً على هذة المطالبات قال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات "اللواء طارق عطية" أن أبو تريكة لا يوجد ضده أي شيئ يمنعه من حضور عزاء والده ولم يأتي أي قرار رسمي بشأن القبض عليه أو حجزه بالمطار ونحن كأجهزة أمنية لم تصلنا قرارات بشأن تريكة حتى الأن.

وأوضح اللواء طارق من خلال إتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "ONE" ، وراديو نغم FM مع الإعلامى "عمرو أديب" أن الأجهزة الأمنية ليس لديها ما يحول دون عودة أبو تريكة الى ومشاركته فى عزاء والده مشيرا إلى أنه لو جاء المطار اليوم كان سوف يدخل البلاد مثله كمثل أي مواطن عادي وذكر أن الأجهزة الأمنية لا تمانع حضوره من الجانب الإنسانى وأكد لمرة الثانية "معندناش أى قرار بشأنه حتى الآن ومن ثم يتحرك بحريته" .

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