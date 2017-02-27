أخبار عاجلة

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها -
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc -
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار اللحوم والدواجن و الأسماك اليوم الإثنين 27-2-2017 بالأسواق المصرية

Google+ Print
أسعار اللحوم والدواجن و الأسماك اليوم الإثنين 27-2-2017 بالأسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن و الأسماك اليوم الإثنين 27-2-2017 بالأسواق المصرية

تشهد  اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

اللحوم اليوم الإثنين :

  • اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
  • اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 120 جنيه.
  • اللحم الجملى :  يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
  • اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
  • اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
  • البوفتيك :  وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
  • اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
  • اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
  • اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
  • اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
  • السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
  • الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
  • الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين :

  • الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين28 و 30 جنيه.
  • الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 32 جنيه
  • كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.
  • الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 35 و 45 جنيه.
  • الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
  • البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
  • الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
  • زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
  • زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين :

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر
السمك البلطي 18 20
السمك البوري 35 55
السمك الماكريل 21 30
 الجمبري 155 175
الكابوريا 100 110
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن