أسعار اللحوم والدواجن و الأسماك اليوم الإثنين 27-2-2017 بالأسواق المصرية

سمر العشري

تشهد اسعار اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .

أسعار اللحوم اليوم الإثنين :

اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.

اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 120 جنيه.

اللحم الجملى : يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.

اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.

اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

البوفتيك : وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه

اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.

اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.

اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.

اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.

السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.

الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.

الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين :

الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين28 و 30 جنيه.

الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 32 جنيه

كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.

الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 35 و 45 جنيه.

الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.

البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.

الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.

زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.

زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه. أسعار الأسماك اليوم الإثنين : النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر السمك البلطي 18 20 السمك البوري 35 55 السمك الماكريل 21 30 الجمبري 155 175 الكابوريا 100 110

شبكةعيونالإخبارية

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