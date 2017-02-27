أسعار اللحوم والدواجن و الأسماك اليوم الإثنين 27-2-2017 بالأسواق المصرية

تشهد اسعار اللحوم والدواجن والأسماك عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق ، في ظل معاودة ارتفاع الدولار عن الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي زيادة الاسعار .
أسعار اللحوم اليوم الإثنين :
- اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنيه.
- اللحم الجاموسى : يتراوح ما بين 100 و 120 جنيه.
- اللحم الجملى : يتراوح ما بين 75 و 95 جنيه.
- اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنيه.
- اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.
- البوفتيك : وصل سعر الكيلو إلى 110 جنيه
- اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنيه.
- اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنيه.
- اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنيه.
- اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنيه.
- السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنيه.
- الكبد البلدى : يتراوح ما بين 100 و 110 جنيه.
- الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم الإثنين :
- الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو ما بين28 و 30 جنيه.
- الدواجن البيضاء المبردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 32 جنيه
- كبد الدجاج : وصل سعر الكيلو 40 جنيه.
- الفراخ البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 35 و 45 جنيه.
- الارانب : يتراوح سعر الكيلو ما بين 45 و 54 جنيه.
- البط : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 45 جنيه.
- الرومى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 48 جنيه.
- زوج السمان: يتراوح سعر الكيلو ما بين 23 و 30 جنيه.
- زوج الحمام : يتراوح سعر الكيلو ما بين 40 و 50 جنيه.
أسعار الأسماك اليوم الإثنين :
|النوع بالكيلو
|أقل سعر
|أعلي سعر
|السمك البلطي
|18
|20
|السمك البوري
|35
|55
|السمك الماكريل
|21
|30
|الجمبري
|155
|175
|الكابوريا
|100
|110