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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

ارتفاع سعر الريال اليوم في  مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع  ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.24 جنيه مصري في بنك كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.19 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.1291 4.2703
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.1742 4.2278
مصرف-ابو-ظبي 4.2203 4.2667
البنك-المصري-الخليجي 4.2104 4.2373
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.1862 4.1998
بنك-البركة 4.0787 4.2654
بنك-القاهرة 4.1425 4.2150
بنك-الاسكندرية 4.1994 4.2317
البنك-العربي-الافريقي 4.1733 4.2237
البنك-المركزي 4.2017 4.2293
بنك-مصر 4.1782 4.1897
بنك-بلوم-مصر 4.1997 4.2263
بنك-فيصل- 4.1509 4.1999
كريدي-أجريكول 4.2394 4.2661
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.2023 4.2292
بنك-قناة-السويس 4.1863 4.2132
المصرف-المتحد 4.1645 4.2133
البنك-التجاري-الدولي                               4.1861 4.2133
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.1900 4.2300
بنك-المشرق 4.1900 4.2300
بنك-الاستثمار-العربي 4.2100 4.2400

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.40 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.55 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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