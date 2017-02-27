استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 27-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 595 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 510 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 397 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 680 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.760 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 680 عيار 22 623 عيار 21 595 عيار 18 510 عيار 14 397 عيار 12 340 الاونصة 21,148 الجنيه الذهب 4,760 الكيلو 680,000

شبكةعيونالإخبارية

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