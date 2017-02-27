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استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 27-2-2017

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استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 27-2-2017 استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 27-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 595 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 510 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 397 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 680 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.760 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 680
عيار 22 623
عيار 21 595
عيار 18 510
عيار 14 397
عيار 12 340
الاونصة 21,148
الجنيه الذهب 4,760
الكيلو 680,000

 

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