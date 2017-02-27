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وظائف البنك الأهلي.. توافر فرص عمل للذكور والإناث والبنك يعلن عن ذلك منذ قليل وشروط التقدم وكيفيته والكليات والتخصصات المطلوبة والأماكن الشاغرة

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وظائف البنك الأهلي.. توافر فرص عمل للذكور والإناث والبنك يعلن عن ذلك منذ قليل وشروط التقدم وكيفيته والكليات والتخصصات المطلوبة والأماكن الشاغرة وظائف البنك الأهلي.. توافر فرص عمل للذكور والإناث والبنك يعلن عن ذلك منذ قليل وشروط التقدم وكيفيته والكليات والتخصصات المطلوبة والأماكن الشاغرة

وظائف البنك الأهلي، في بيان له اليوم على صفحته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أعلن البنك الأهلي المصري منذ قليل عن توافر فرص عمل لديه ببعض فروعه بالقاهرة الكبرى، وأعلن عن شروط التقدم للوظائف المطلوبة وكذلك الكليات والتخصصات وسنوات التخرج والتي اشترط فيها أن من حديثي التخرج من خريجي عام 2013 إلى 2016، وكيفية التقدم والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللبنك.

 

شروط التقدم لـ وظائف البنك الأهلي المصري

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للبنك اليوم ومنذ قليل، فإن شروط التقدم كانت كالتالي:
أولاً: أن يكون المتقدم من خريج الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أو الجامعات الدولية.
ثانياً: حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ثالثاً: أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام لا يقل عن جيد.
رابعاً: أن لا يكون للمتقدم أي أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.
خامساً: ألا يزيد السن أثناء التعيين عن 28 سنه.
سادساً: أن يكون محل الإقامة مطابق للرقم القومي.

 

الكليات المطلوبة لـ وظائف البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن التخصصات المطلوبة والتي كانت على النحو التالي:
*كلية تجارة أو ما يعادلها.
*إدارة أعمال.
*إدارة بنوك.
*إدارة موارد بشرية أو ما يعادلها.
* وعلوم سياسية.
*علوم حاسب.
*هندسة حاسبات.
*حقوق.

كما أعلن البنك الأهلي المصري، عن الفروع التي تتوافر فيها أماكن شاغرة لشغل فرص العمل المطلوبة بالبنك الأهلي المصري، وهي:
وسط البلد.
*الجيزة.
*6 أكتوبر.
*الجيزة.
*شبرا، ومدينة نصر، والعبور، والشروق، كما أكد البنك على أن التقديم للوظائف المطلوبةيكون عبر التسجيل بالموقع الإلكتروني للبنك وهو https://www.nbe.com.eg/hrrec/

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