تقارير - يونايتد يرفض عرضا بـ10 ملايين + لويز أو ماتا من تشيلسي لضم روني

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا من تشيلسي لضم مهاجمه الإنجليزي واين روني مقابل 10 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لأحد لاعبيه خوان ماتا أو ديفيد لويز حسب ما أشارت صحيفة ديلي ميل.

وكان واين روني الذي عبر عن رغبته بالرحيل عن الفريق رسميا نهاية الموسم الماضي قد ارتبط اسمه بالانتقال لأندية تشيلسي أو أرسنال الإنجليزيين.

وحسب ما أشارت الصحيفة فإن مانشستر يونايتد عاد مجددا للتأكيد على أن روني ليس للبيع.

ويضع جوزيه مورينيو واين روني على رأس أولوياته لفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن روني قد ترك فريقه أثناء الجولة الآسيوية التي يقوم بها مانشستر يونايتد حاليا بسبب تعرضه للإصابة وعاد إلى إنجلترا.