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أبوتريكة لن يحضر جنازة والده ويسافر إلي السعودية

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أبوتريكة لن يحضر جنازة والده ويسافر إلي السعودية أبوتريكة لن يحضر جنازة والده ويسافر إلي السعودية

تعرض النجم المصري الكبير محمد أبوتريكة للعديد من الضغوط خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل العدول عن فكرة العودة إلي من أجل حضور جنازة والده الذي توفي اليوم، وذلك من خلال عدد كبير من المقربين للنجم المصري المحبوب، وعلي رأسهم جميع أفراد عائلتة خوفاً عليه من القبض عليه بعد العودة إلي مصر.

 

وقد إضطر النجم المصري المحبوب للرضوخ إلي كل تلك الضعوط التي تعرض لها، ولن يعود إلي مصر من أجل حضور جنازة والده، وقد إتخذ قرار بالسفر إلي المملكة العربية ، من أجل أداة فريضة العمرة لوالده الراحل، بالرغم من أنه كان قد إتخذ قرار العودة إلي مصر في الساعات القليلة الماضية.

 

والجدير بالذكر أن إسم النجم الكبير محمد أبوتريكة مدرج علي قائمة ترقب الوصول في مصر، بسبب بعض القضايا التي تخص تمويل جماعة الأخوان المسلمين في مصر، وهو ما أدي إلي التخوف الكبير من فكرة عودتة إلي مصر، والتي قد تؤدي إلي القبض عليه فور وصوله إلي المطار، وفي تلك الحالة لن يستطيع حضور الجنازة أيضاً.

وقد أكد المتواجدين مع الماجيكو، أنه دخل في نوبة بكاء كبيرة جداً بعد أن سمع خبر وفاة والده، خاصة وأنه لم يأتي إلي مصر منذ فترة ولم يري والده الذي توفي اليوم، وكل هذا جعل الأمر في غاية الصعوبة علي النجم الكبير الذي تعرض للعديد من المشاكل في الفترة الماضية.

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