بفضل هذا التطبيق | قرِّب شاشة الهاتف من طعامك وستعرف إن كان به مبيدات

شيماء مصطفى

تتقدم التكنولوجيا من يوم لأخر وبالتالي تتحسن حياة الناس بسبب استخدام التكنولوجيا الحديث في إحداث رفاهية لهم، وسيكون قريبا من السهل جدا علي الناس أن تقوم بنفسها بتحليل المواد الغذائية التي يتناولها وذلك من خلال تطبيق ذكي سيقوم بعملية تحليل نسبة المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة والمشروبات وبالتالي سيكون بإمكان أي شخص يحمل التطبيق علي هاتفه الذكي أن يحلل طعامه بمنتهي السهولة .

فوفقا لتقرير نشرته صحيفة ألمانية وهي صحيفة “WELT”، تمكن باحثون في معهد “فرانهوفر لتطوير الآلات”، بإحدي الولايات الألمانية وتدعي ولاية ماغدبورغ من تصميم تطبيق ذكي ويدعي هذا التطبيق الذكي “هاوك سباكس”، ويعمل هذا التطبيق علي تحليل مكونات الطعام والأغذية السريعة وبالتي يمكن تحديد نسبة بقايا المبيدات الموجودة داخل تفاحة علي سبيل المثال .

ومن المنتظر أن يتم طرح هذا التطبيق الذكي خلال العام الجاري وهو عام 2017، ليستخدمه الناس في تحليل أغذيتهم ومعرفة هل به نسبة عالية من المبيدات أم لا وبالتالي الحصول علي طعام صحي ومفيد .

طريقة عمل التطبيق

سيكون طريقة عمل التطبيق بأن يقوم المستخدم بتسليط ضوء من شاشة هاتفه الذكي علي الطعام الذي يريد أن يحلله ويعرف نسبة المبيدات به، ويترك الباقي علي التطبيق الذكي الذي سيحلل المكونات من خلال امتصاص مكونات المادة الغذائية من خلال الطيف الضوئي الخارج من ضوء شاشة الهاتف الذكي.

ووفقا لتقرير الصحيفة الألمانية فإن التطبيق سيحتاج إلى استخدام ما يسمي بالـ”منظور” وهو عبارة عن شكل من أشكال الإسقاط وهو يستخدم في علم الفيزياء والذي يقوم من خلاله تفكيك ألوان الطيف الضوئي ولكن ليتم تثبت هذا المنظور سيحتاج إلي مبلغ مرتفع لانه مكلف بشكل كبير .

وبسبب ذلك سعي الباحثون إلى الوصول إلى تطوير التطبيق بحيث يمكن من خلاله قياس الطيف الضوئي دون الإحتياج إلى هذا المنظور ويكتفي بإستخدام كاميرا وشاشة الهاتف للقياس فقط، وهو ما نجح فيه الباحثون، ويمكن أن يتم الكشف عن المواد الكيميائية ونسبتها في أي مادة غذائية عن طريق تفكيك مجموعة الألوان التي تركب منها المادة الغذائية وهذه هي وظيفة التطبيق .

استخدامات التطبيق الذكي الأخري :

يمكن استخدام هذا التطبيق الذكي والذي يدعي “هاوك سباكس”، في تحديد السيارة الصالحة وقت الشراء وذلك حينما يبحث شخص ما عن سيارة مستعملة وذلك لأن التطبيق سيسمح للمستخدم بإختبار درجة تناسق الألوان الخاصة بالطلاء وبالتالي يحسن من الذوق العام للمستخدم لانه سيحصل علي نتائج جيدة جدا اثناء شراء السيارة .