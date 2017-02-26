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وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:55 مساءً
برومو الحبيب علي الجفري في مساء dmc
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:55 مساءً
ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:52 مساءً
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:48 مساءً
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:47 مساءً
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية"
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء
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الأربعاء 12 أبريل 2017 10:45 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
إحدى مواطنات سيناء المتضررات تروى ما حدث قبل التهجير لـ #يحدث_فى _مصر
فيديو
Mbc مصر
الأحد 26 فبراير 2017 10:50 مساءً
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