حظك اليوم برج الدلو الإثنين 27/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يوم واعد جداً، تبدو نشيطاً في العمل ولديك الدوافع والحماسة الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة



عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه



صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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