«النعناع» حل سحري للقضاء على «الكرش» فى أسبوع

يعد "الكرش" من مشكلات الجسم التي تثير قلق المرأة وضيقها الشديد ، لما يتسبب فيه من مظهر غير لائق ، كما أنه يتحكم في اختيارات المرأة لملابسها.
وتؤكد الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة ، إن المشروب الأخضر خير وسيلة للتخلص من الكرش تدريجياً لتلاحظي الفرق بعد أول أسبوع .
المكونات
- 8 أكواب ماء
- ملعقة زنجبيل
- حبة خيار مبشورة
- ليمونة مقطعة شرائح
- 1/2 كوب ورق نعناع أخضر
- الطريقة:
- اخلطي المكونات السابقة وضعيها في برطمان زجاجي واحفظيها في الثلاجة
- صفي الخليط ، واشربي 1/2 كوب منه طوال اليومإعلان - Ads إعلان - Ads