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«النعناع» حل سحري للقضاء على «الكرش» فى أسبوع

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«النعناع» حل سحري للقضاء على «الكرش» فى أسبوع «النعناع» حل سحري للقضاء على «الكرش» فى أسبوع

يعد "" من مشكلات الجسم التي تثير قلق المرأة وضيقها الشديد ، لما يتسبب فيه من مظهر غير لائق ، كما أنه يتحكم في اختيارات المرأة لملابسها.
 
وتؤكد الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة ، إن المشروب الأخضر خير وسيلة للتخلص من الكرش تدريجياً لتلاحظي الفرق بعد أول أسبوع .
 
المكونات
 
- 8 أكواب ماء
 
- ملعقة زنجبيل
 
- حبة خيار مبشورة
 
- ليمونة مقطعة شرائح
 
- 1/2 كوب ورق نعناع أخضر
 
- الطريقة:
 
- اخلطي المكونات السابقة وضعيها في برطمان زجاجي واحفظيها في الثلاجة
 
- صفي الخليط ، واشربي 1/2 كوب منه طوال اليوم

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