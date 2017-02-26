«النعناع» حل سحري للقضاء على «الكرش» فى أسبوع

شيماء مصطفى

يعد " الكرش " من مشكلات الجسم التي تثير قلق المرأة وضيقها الشديد ، لما يتسبب فيه من مظهر غير لائق ، كما أنه يتحكم في اختيارات المرأة لملابسها.

وتؤكد الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة ، إن المشروب الأخضر خير وسيلة للتخلص من الكرش تدريجياً لتلاحظي الفرق بعد أول أسبوع .

المكونات

- 8 أكواب ماء

- ملعقة زنجبيل

- حبة خيار مبشورة

- ليمونة مقطعة شرائح

- 1/2 كوب ورق نعناع أخضر

- الطريقة:

- اخلطي المكونات السابقة وضعيها في برطمان زجاجي واحفظيها في الثلاجة

- صفي الخليط ، واشربي 1/2 كوب منه طوال اليوم

شبكةعيونالإخبارية

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