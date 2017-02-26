مشروب ذهبي يخلصك من دهون البطن والأرداف نهائيًا

شيماء مصطفى

تعاني العديد من الفتيات من مشكلة تركز الدهون في منطقتي البطن والأرداف، وتبحث كل فتاة عن أكثر الطرق فعالية للتخلص من هذه الدهون، فيلجأن إلى تناول الأدوية والعقاقير، لكنها غالبًا ما تكون خطيرة على صحة الجسم.

يكشف لك الدكتور محمد حلمى، إخصائي التغذية، مشروبا طبيعيا يساعدك على التخلص من دهون البطن والأرداف.

المكونات:-

3 أعواد كرفس أخضر.

ثمرة تفاح صفراء.

ثمرة جزر.

شريحيتا زنجبيل أخضر.

الطريقة:-

تغلى جميع المكونات جميعها في لتر ماء وتصفى جيدا وتوضع في الثلاجة، يمكنك تناول كوب من هذا المشروب قبل تناول وجبة الغداء بساعة، يمكن تحلية هذا المشروب بنصف ملعقة عسل نحل.

شبكةعيونالإخبارية

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