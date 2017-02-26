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7 أطعمة تدمر المخ وتسبب الغباء.. منها التونة!

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7 أطعمة تدمر المخ وتسبب الغباء.. منها التونة! 7 أطعمة تدمر المخ وتسبب الغباء.. منها التونة!

يركض الجميع خلف الأطعمة والأنظمة الغذائية التي تساعد على تقليل الوزن والحصول على جسم رشيق، ولكن هل تعلم أن هناك أطعمة أخرى نتناولها بشكل يومي وتسبب خللاً في الدماغ وتعيق الخلايا الدماغية عن آداء وظائفها بشكل سليم؟ كما أكد الخبراء أنه تقلل نسب الذكاء من ناحية أخرى بحسب healthforself الطبي. وإليك قائمة بهذه الأطعمة التي يجب الحد من تناولها:

الوجبات السريعة:

تعمل الوجبات السريعة على تغيير كيمياء المخ مما يؤدي إلى الإصابة بالإكتئاب وأعراض القلق. كما أن التي تحتوي عليها هذه الأطعمة تؤثر على إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن السعادة.

الدهون المتحولة:

توجد في الدونتس والبسكويت والشيبسي والحلويات، وهي تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وتسبب النسيان.

الدهون المشبعة:

توجد في الزيوت والزبد والأطعمة المقلية وتعمل على تدمير خلايا الدماغ.

اللحوم المصنعة:

مثل الهوت دوج والبرجر والسلامي واللانشون والتي تعيق عمل الخلايا العصبية وتؤثر على الدماغ.

الملح:

يسبب ارتفاع ضغط الدم وعرقلة حركة الجسم ونشاطه والشعور بعدم القدرة على التركيز.

التونة:

تناول التونة أكثر من 3 مرات أسبوعياً يسبب مشاكل في الذاكرة.

الأطعمة النصف مطهية:

تؤثر هذه الأطعمة على الجهاز العصبي وتسبب مرض الزهايمر.

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