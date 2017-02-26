ضربة قوية للفاسدين وضبط موظف استولى على 60 مليون جنية

سمر العشري

أمر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مشرف أمن إدارة المعلومات بالشركة المصرية لنقل البيانات "تى أى داتا"، إحدى شركات الشركة المصرية للاتصالات، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 60 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التى تولاها رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، استغلال المتهم لصفته الوظيفية، وتحميل بعض التطبيقات التى تسهل عملية تمرير المكالمات الصوتية عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة، وهو ما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح الشركة جهة عمله بمبالغ مالية كبيرة .

وأسفرت التحقيقات عن ضبط العديد من المستندات والمبالغ المالية بالدولار الأمريكى، وكشوف حسابات بنكية، وعقارات تخص المتهم تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه، على الرغم من أن إجمالى مرتبه وما حصل عليه من مزايا ومكافآت وأرباح بالشركة لا يتعدى 600 ألف جنيه .

وصدر قرارا بضبط وإحضار المتهم، وحبسه على ذمة القضية، والتحفظ على أموال المتهم وزوجته وأولاده، كما أمر الجهاز بإدخال والدى زوجته وكل من استفاد من الكسب غير المشروع للحكم بالرد فى مواجهتهم بقدر ما استفاد كل منهم.

شبكةعيونالإخبارية

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