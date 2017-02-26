تفاصيل مبادرة «الصلح» بين تركيا ومصر

شيماء مصطفى

دعا مستثمرون ورجال أعمال لإعادة إصلاح العلاقات بين مصر وتركيا خلال اجتماع مشترك بينهم لمعالجة معوقات التبادل التجاري بين تركيا ومصر.

ويسعى رجال الأعمال والمستثمرون للعمل معا لحل الخلافات بين مصر وتركيا حسب ما أكده مسعود توبراك رئيس مجلس الأعمال التركي المصري اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأناضول التركي عن توبراك: "نريد تعزيز استراتيجية المنفعة المتبادلة على جميع البلدان الأفريقية، مشيرًا إلى رغبة رجال الأعمال المصريين في تطوير العلاقات الثنائية من خلال تسوية الخلافات السياسية.

وأوضح توبراك أن مجلس الأعمال الأفريقية نظم رحلات رفيعة المستوى لتوقيع اتفاقات ثنائية من أجل تحسين التعاون الاقتصادي على أن يُعقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال المصري التركي يوم 12 مارس المقبل.

شبكةعيونالإخبارية

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