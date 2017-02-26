هذا ما سيحدث لك إذا تناولت الشاي بعد الأكل مباشرة

شيماء مصطفى

عشاق الشاي دائمًا لهم أوقاتهم المخصصة لتناول هذا المشروب المفضل لديهم، سواء كان في الصباح أو في جلسات المساء، إلا أن الكثيرون منهم يفضلون تناوله بعد الأكل مباشرًة، كنوع من تحسين الحالة المزاجية للمخ.

ولكن هل هذه العادة صحيحة؟

تناول الشاي الأسود بعد الأكل مباشرًة قد يؤثر على قدرة الجسم في امتصاص الحديد والبروتين الموجود بالطعام، بسبب قدرته على امتصاص هذه المادة من الجسم، لهذا ينصح بتناوله بعد الأكل بساعة على الأقل، حتى يكون الجسم قام بعملية الهضم، وفقًا لما ذكره موقع thehealthsite.

وفي حالة الرغبة بتناول الشاي بعد الأكل، ينصح بتناول الشاي الأخضر، أو شاي الأعشاب، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على سهولة الهضم.

شبكةعيونالإخبارية

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