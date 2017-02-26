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نهاية مآساوية للفنان محمد شرف .. والمهن التمثيلية: الجراحة التي يحتاجها أكبر من قدرة النقابة المالية

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نهاية مآساوية للفنان محمد شرف .. والمهن التمثيلية: الجراحة التي يحتاجها أكبر من قدرة النقابة المالية نهاية مآساوية للفنان محمد شرف .. والمهن التمثيلية: الجراحة التي يحتاجها أكبر من قدرة النقابة المالية

كشف الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد شرف، مؤكداً أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة.
 
أشرف زكي، قال في تصريحات صحفية: «إن النقابة تعمل على نقل محمد شرف من الإسكندرية إلى القاهرة لمتابعة حالته الصحية بعد تدهورها بشكل كبير فى الأيام الأخيرة».
 
وحالة محمد شرف، قد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتتطلب جراحة عاجلة في القلب، وتتابع النقابة نقله للقاهرة تمهيدًا لسفره للخارج لإجراء الجراحة في أسرع وقت.
 
كما تتطلب الجراحة الخاصة بمحمد شرف مبالغ مالية كبيرة وصفها الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، بأنها أكبر من قدرة النقابة المالية.
 
كان محمد شرف قد أصيب في نهاية عام 2008 بانسداد فى شرايين المخ، وقد تسبب هذا المرض فى ارتباك حياته وتعاقداته الفنية حيث ألغاها جميعًا لعدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا نتيجة مضاعفات المرض.

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