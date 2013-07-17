المواطنون بعزبة الهجانة يشتكون من قطع المياه ويستغيثون بالمسئولين

يشتكى العشرات من أهالى عزبة الهجانة بمدينة نصر، احتجاجا على قطع المياه منذ شهر حتى الآن من الساعة 12 مساء حتى 12 صباحا مع عودتها على فترات، وسادت بينهم حالة من الغضب الشديد، مطالبين المسئولين عن محافظة القاهرة بتحرك عاجل لحل مشكلة المياه، خاصة مع تزامنها مع شهر رمضان، والذى يكثر فيه استخدام المياه للحاجات اليومية والشخصية، مؤكدين أن انقطاع المياه أدى إلى توقف تام لعمل المخابز باستثناء عدد قليل من المخابز التى تبيع الخبز المدعم، مما اضطر الأهالى إلى ملء الجراكن.

قال منتصر سيد، موظف بالهيئة القومية لمياه الشرب، لـ"اليوم السابع"، أن المياه منقطعة بمنطقة عزبة الهجانة بشارع الخولى والسيدة عائشة منذ فترة كبيرة تصل إلى شهر كامل، وأنه يقطن بهذه المنطقة ما لا يقل على 1000 مواطن، موضحا أن الأهالى قاموا بالاتصال واللجوء للشركات المنفذة بالمنطقة ولم تجد نفعا وأن الحال يزيد من سيئ إلى أسوأ، وأنه قام بالاتصال بالمهندس سيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب أكثر من مرة ولكنه لم يرد، كما اتصل بالمسئولين بالشركة أيضا ولم يعيرهم اهتماما.

وأضاف منتصر، أن شبكة الصرف فى المنطقة سيئة للغاية، ومعظمها تم إنشاؤه على حساب الأهالى، وفى حالة انسداد أى مشاكل فيها يقوم الأهالى بإصلاحها بأنفسهم، مشيرا إلى أن الحكومة قبل الثورة كانت تقوم بتوصيل الغاز الطبيعى للأهالى بالمنطقة، وفور قيام ثورة 25 يناير توقف الأمر تماما ولم يتم استكماله حتى الآن.

فيما أعرب عدد من الأهالى عن استيائهم من سوء الأوضاع بهذا الشكل، مطالبين بنجدة المواطنين من الوضع المأساوى الحالى.