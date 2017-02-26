أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

بعيدًا عن الأكل.. فوائد أخرى للزبدة

Google+ Print
بعيدًا عن الأكل.. فوائد أخرى للزبدة بعيدًا عن الأكل.. فوائد أخرى للزبدة

من المعروف أن الزبدة مكانها الأول في المطبخ، لعمل أشهى الأكلات التى تتميز برائحة الزبدة كأحد مكوناتها ومنها المحشي على سبيل المثال، ولكن هل حاولت من قبل أن تستخدمها في أمور أخرى بعيدًا عن الطعام؟،اليك فوائد الزبدة في تجميل البشرة والمحافظة على نضارتها.

تحتوي الزبدة الطبيعية على فيتامين A، E كما تحتوي على مضادات للأكسدة خاصًة معدن "السلينيوم" الذي يحافظ على حيوية الجسم، وفقًا لما ذكره موقع bodyecology.

وهنا نستعرض لك استخدامات الزبدة لنضارة البشرة

- وضع كميات بسيطة من الزبدة مع بعض السكر، تعتبر "ماسك تقشير" هائل لإزالة الجلد الميت، على الوجه خاصًة منطقة "الوجنيتن"، للحصول على لون وردي طبيعي لهما.

- يمكن استخدامها للشفاة المتشققة، عن طريق "فرك" القليل منها مع السكر على شفاهك مباشرًة، للحصول على شفاه ناعمة ممتلئة.

-استخدام الزبدة لكعب القدمين، وأسفل"الكوع" والاماكن المتشققة بكافة أنحاء الجسم، تعتبر بمثابة مرطب طبيعي، يمكن إضافة الفانيليا للحصول على رائحة جسم منعشة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع