بعيدًا عن الأكل.. فوائد أخرى للزبدة

شيماء مصطفى

من المعروف أن الزبدة مكانها الأول في المطبخ، لعمل أشهى الأكلات التى تتميز برائحة الزبدة كأحد مكوناتها ومنها المحشي على سبيل المثال، ولكن هل حاولت من قبل أن تستخدمها في أمور أخرى بعيدًا عن الطعام؟،اليك فوائد الزبدة في تجميل البشرة والمحافظة على نضارتها.

تحتوي الزبدة الطبيعية على فيتامين A، E كما تحتوي على مضادات للأكسدة خاصًة معدن "السلينيوم" الذي يحافظ على حيوية الجسم، وفقًا لما ذكره موقع bodyecology.

وهنا نستعرض لك استخدامات الزبدة لنضارة البشرة

- وضع كميات بسيطة من الزبدة مع بعض السكر، تعتبر "ماسك تقشير" هائل لإزالة الجلد الميت، على الوجه خاصًة منطقة "الوجنيتن"، للحصول على لون وردي طبيعي لهما.

- يمكن استخدامها للشفاة المتشققة، عن طريق "فرك" القليل منها مع السكر على شفاهك مباشرًة، للحصول على شفاه ناعمة ممتلئة.

-استخدام الزبدة لكعب القدمين، وأسفل"الكوع" والاماكن المتشققة بكافة أنحاء الجسم، تعتبر بمثابة مرطب طبيعي، يمكن إضافة الفانيليا للحصول على رائحة جسم منعشة.

شبكةعيونالإخبارية

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