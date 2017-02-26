أعراض أنفلونزا الطيور على الدجاج والبط وطرق التعامل معها

شيماء مصطفى

بعد وفاة أول حالة فى عام 2017 بأنفلونزا الطيور، قد يتطلب الأمر منك الوقاية واتباع بعض التعليمات التى تساعد فى تجنب الإصابة بالمرض.

الدكتور محمد خليفة رئيس المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، قال إن الأعراض التى تظهر على الطيور تدل على إصابتهم بفيروس الأنفلونزا، تشمل الآتى: فى الدجاج، نفوق شديد وخمول ويكون لون العرف والدلايات أحمر داكن، فهذا يكون نتيجة النزيف الشديد الذى يحدث فى الطيور، أما بالنسبة للأعراض التى تظهر على البط عبارة عن خمول وعدم الأكل وانحناء فى الرقبة وبعد ذلك تموت.

وأوضح د. محمد خليفة بعض التعليمات التى يجب إتباعها مع الطيور المصابة بفيروس الأنفلونزا والتى تشمل الآتى: عدم ذبحها والإبلاغ عنها على الفور وزارة الطب البيطرى حتى يتم تطهير المكان، أما بالنسبة بشكل عام قد تنقل العدوى بأنفلونزا الطيور عند عملية الذبح واستنشاق الرذاذ من الدم وترييش الطيور، لذا للوقاية بشكل عام من تجنب نقل العدوى بالفيروس يجب ارتداء جوانتى ووضع ماسك على الوجه.

شبكةعيونالإخبارية

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