أسعار العملات اليوم الأحد 26-2-2017 في بنك مصر

سمر العشري

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب وباقي العملات ، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعر العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

شبكةعيونالإخبارية

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